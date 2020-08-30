شكرا لقرائتكم خبر عن «جاتوزو»: لم نتعاقد مع بيليه أو مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي، على إحدى الصفقات الجديدة التي أبرمها فريق الجنوب.

وقال جاتوزو، فى تصريحات أبرزتها شبكة «سكاى سبورت إيطاليا»: «أنا راض عن العمل الذى نقوم به. الفريق متحمس ويعرف ماذا يريد».

وأضاف: «ندرك جميعًا أن علينا التحسين فى العديد من النواحى. علينا أن نفعل ما هو أفضل عندما نفقد الكرة، وأن نكون قادرين على تغطية كل أجزاء الملعب وإيجاد التوازن الصحيح». وتابع جاتوزو: «الأهم من ذلك، أن يكون لدينا قدرة على التحمل، لأننى مازلت لا أصدق أننا تلقينا 3 أهداف فى مرمانا ضد برشلونة بأخطاء ساذجة، علينا أن نبقى مركزين تمامًا لمدة 90 دقيقة».

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وواصل: «يجب أن ندرك أن ما فعلناه الموسم الماضى لم يكن كافيًا للتأهل إلى دورى أبطال أوروبا، لذلك علينا بذل المزيد من الجهد والإيمان بما نفعله».

وأردف مدرب نابولى: «تسجيل فيكتور أوسيمين لثلاثية في غضون 8 دقائق من مشاركته الأولى؟ من السهل جدًا أن تكون متحمسًا الآن، لكن علينا منحه وقتًا وتركه يعمل دون أن نضغط عليه». واستطرد: «إنه لاعب مهم ودفعنا الكثير من أجل ضمه، وليس هناك شكوك فى أنه سيعطينا شيئًا مختلفًا لم نشهده فى الفترة التى قضيتها هنا، لذا مازال أمامنا طريق طويل لنقطعه».

وتابع جاتوزو: «لا يجب أن نتعامل مع الأمر وكأننا وقعنا مع بيليه أو مارادونا. إننا تعاقدنا ببساطة مع لاعب يتمتع بخصائص معينة يمكن أن تساعدنا».