شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: الذعر أصاب ليفربول.. واُتهمت بالجنون بسبب «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد صلاح، لاعب ليفربول، والمنتخب الوطنى المصرى، على تتويج الريدز بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز، لأول مرة منذ 30 عامًا.

وقال صلاح، خلال فيلم وثائقى لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» عن نجاح ناديه: «قلت دائمًا منذ مقابلتى الأولى مع النادى، إننى أريد الفوز بالدورى الإنجليزى الممتاز.. كانوا يقولون إننى مجنون، لكننا فعلنا ذلك».

وأضاف: «فى بداية الموسم، تريد الفوز وتحقيق شيئا للنادى، وكان الهدف الرئيسى هو الدورى الإنجليزى». وتابع: «عندما تهزم مانشستر سيتى فإن هذا يمنحك مزيدًا من الثقة، لأنهم كانوا الأبطال، كما أننى كنت متحمسًا بعد الهدف ضد مانشستر يونايتد، وكان رد فعل الجماهير مجنونًا.. لقد كان أمرًا مميزًا للجميع».

وواصل: «بعد ذلك كان يقول الناس إن الدورى سيلغى، ولا يمكن اللعب بعد الآن.. هذا صنع توترًا، وربما بدأ الجميع داخل النادى يشعرون بالذعر.. لكنى كنت فى المنزل مع العائلة، ولم أمر بهذه التجربة من قبل، لذلك كنت أستمتع بها».

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وأكمل: «كان من الصعب أيضًا الاعتقاد أنه سيتم إلغاء الدورى، بعد هذا الموسم الطويل».

وعن إصابة الكتف التى تعرض لها على يد سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، فى نهائى دورى أبطال أوروبا قبل كأس العالم 2018، قال صلاح: «لا أعرف كيف أصفها، لكنه كان أمرًا حزينًا جدًا لى».

وتابع: «كانت إحدى أسوأ الفترات التى مررت بها فى كرة القدم.. لا أريد أن أكون عاطفيًا تجاه ذلك، لكنها كانت إصابة سيئة حقًا».

وحول نهائى دورى الأبطال العام الماضى ضد توتنهام، أجاب: «كنا نتناول العشاء قبل المباراة، أنا وفيرمينو وأليسون وفان دايك ولوفرين، ومجموعة كبيرة من اللاعبين، وتحدث فاينالدوم بأنه لا يمكننا خسارة نهائيين على التوالى».

وقال صلاح: «إذا فعلت ذلك فى دورى الأبطال، فلن يتذكرك أحد، لأنك لم تفز فى النهاية.. لم تفز بالدورى الإنجليزى ولم تفز بدورى الأبطال لعامين متتاليين، لقد شكل ذلك ضغطًا كبيرًا للغاية، كى نكون صادقين».