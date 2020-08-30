شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الزمالك.. الرجاء المغربي يعلن نتيجة مسحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الرجاء المغربي عن نتائج المسحة الطبية العاجلة التي خضع لها كل أفراد الفريق، أمس السبت، بعد التأكد من إصابة اللاعب عبدالإله مذكور بفيروس كورونا.

وأكد الفريق البيضاوي على صفحته الرسمية، اليوم الأحد، أن نتائج المسحة الطبية التي خضع لها 58 فردًا من لاعبين وأعضاء من الأجهزة الفنية والطبية والإدارية والمستخدمين جاءت سلبية.

وسادت حالة من القلق الكبير بعد إصابة اللاعب مذكور، خصوصًا أنه خالط كل أفراد الفريق وأجرى مرانًا مع اللاعبين، قبل التأكد من إصابته.

وأسعد هذا الخبر مكونات الفريق، حيث سيعود اللاعبون للتدريبات، اليوم الأحد، استعدادا للمباريات المقبلة بمسابقة الدوري.

يذكر أن الرجاء ينتظر مواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 25 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع تردد أنباء حول تأجيل المواجهة لموعد آخر بعد ظهور حالات إصابة بـ«كورونا» في الفريق المغربي.

ويركز الرجاء على المرحلة المقبلة من الدوري الاحترافي المغربي، حيث يسعى إلى تسجيل نتائج إيجابية، ليواصل احتلال المركز الأول، الذي يقبض عليه حاليًا برصيد 45 نقطة.

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