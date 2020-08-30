شكرا لقرائتكم خبر عن عادل طعيمة: الأهلي سيفتقد الخبرات بعد رحيل هذا الرباعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عادل طعيمة، نجم الأهلي السابق، أن الأهلي سيفتقد خبرات الرباعي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي ورمضان صبحي.

وأوضح طعيمة، خلال ظهوره مع عمر ربيع ياسين على قناة النهار ببرنامج نمبر وان: «مفيش عقل يقول إن الأهلي يفقد عاشور وفتحي وإكرامي ورمضان في موسم واحد».

وتابع: «مع الظروف المختلفة لرحيل الرباعي، إلا أن الأهلي سيتأثر بلا شك برحيلهم».

واختتم كلامه بأن كباتن الأهلى لا يجب الاستغناء عنهم بهذه السهولة.