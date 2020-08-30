شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الصياد يفوز بتحدي خطواتنا معًا بـ 640269 خطوة من بين 1093 متسابقًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الفرعون المصرى احمد الصياد بالفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بتحدى ( خطواتنا معا ) والذي انطلق يوم 19 أغسطس واختتم أمس لدعم حركة الاولمبياد الخاص الدولى من اجل تحقيق 52 مليون خطوة، وهى عدد السنوات التي مرت على انطلاق الأولمبياد الخاص الدولى منذ عام 1968.

حيث حقق 640269 خطوة ومتفوقا على 1093 متسابقا شاركوا فعليا في السباق ورغم أنه شارك في المرحلة السنية (50-59) سنه إلا انه استطاع ان يتفوق على جميع المتسابقين في مراحل السباق الخمس تحت 23 سنه، و(24-39) سنة، و(40-49) سنة، وفوق ال60 سنه، كبار ورجال وشباب ونساء، وظلت المنافسة محتدمة بينه وبين المتسابق الهندي الذي احتل المركز الثانى وحصل على الميدالية الفضية محققا 561123 خطوة والذى شارك في نفس المرحلة السنية، الغريب في هذا السباق ان الخمسه الاوائل في التحدى ينتمون إلى نفس المرحلة السنية، وبلغ إجمالي ما تحقق من خطوات مع انتهاء السباق على مدى أيامه العشر 60 مليون و266 ألف و247 خطوة

. وفازت بالمركز الأول من النساء وفى نفس الفئة العمر الكونغولية ديفينا محققا 372499 خطوة، وحصلت على الميدالية الذهبية وجاء ترتيبها العام رابعا، بينما فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية الكونغولية نوفيدو والتى شاركت في المرحلة السنية ( 40-49) والتى حققت 340935 خطوة وجاء ترتيبها العام السادس، وفاز بالميدالية الذهبية والمركز الأول في المرحلة السنية (24-39) اردنى محققا 294073 خطوة وجاء ترتيبه العام التاسع، اما تحت 23 سنة فقد فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الشاب اليمنى على حسن والذى حقق 241762 خطوة وجاء ترتيبه العام في المركز 23 .

وعبر المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى عن سعادته البالغة بنجاح تلك المبادرة الانسانية والتى شارك فيها هذا العدد من المتسابقين وفى مراحل سنية مختلفة، ورغم جائحة كورونا التي ضربت العالم، وأنه يشد على ايدي كل متسابق شارك في هذا السباق ويشكرهم بحجم الملايين ال60 من الخطوات التي حققوها، وكانت عشرة أيام من المتعة والاثارة، ظلت عينه وعيون المنتمين إلى حركة الاولمبياد الخاص معلقه بعدد السابق، ومع كل مليون خطو كانت تتحقق كان يزيد الفرح، الأمر الذي سوف يحمل كل المنتمين إلى حركة الأولمبياد الخاص في مختلف مناطق العالم السبع في بذل المزيد من الجهد والعرق والعمل، وتحقيق أهداف الخطة الخمسية (2021-2025) بالوصول بعدد اللاعبين إلى 10 مليون لاعب ولاعبة.

وأشارت شما المزروعي وزيرة الشباب رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي بأنها كانت على ثقة من نجاح تلك المبادرة وأنها سوف تحقق الهدف السامي من انطلاقها بالوصول إلى 52 مليون خطوة، لكنها فوجئت بأن عدد الخطوات التي تحققت قد فاق ال60 مليون خطوه، واهم ما أسعدها هو الحرص على المشاركة من جميع الفئات والاعمار، وان نجاح تلك المبادرة يضع على كاهلنا مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل وبذل أقصى جهد ممكن من اجل مواصلة النهوض بذوي الاعاقة الذهنية من أصحاب الهمم ـ وسوف نسعى إلى تحقيق ذلك مدعومين بحكومة دولة الإمارات الرشيدة التي وضعت ذوي الهمم نصب عينيها، وايضا من خلال الدعم المجتمعي سواء من افراد أو هيئات أو شركات الكل ساهم وشارك في نجاح تلك المبادرة، فكل التحية لكل متسابق ومتسابقة سواء كان إماراتيين أو من جنسيات أخرى يعيش على ارض دولة الامارات أو خارجها شارك معنا في تلك المبادرة وكان عاملا مهما على انجاحها.