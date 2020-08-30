موناكو يحقق أول فوز له ونانت يتجاوز نيم رغم النقص العددي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة ​الدوري الفرنسي​، تمكن ​موناكو​ من تحقيق أول ثلاث نقاط، بعد الفوز على ميتز بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

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وسجل الهدف الوحيد لفريق الإمارة الفرنسية لاعبه ​بينوا بادياشيلي​ في الدقيقة 22، علما ان موناكو، الذي يقوده المدرب نيكو كوفاتش، اكمل اللقاء منقوص العدد بعد تعرض لاعبه يوسف فوفانا للطرد في الدقيقة 47.

ورفع موناكو رصيده من النقاط إلى أربعة.

وفي مباريات أخرى، فاز سانت إيتيان على لوريان 2-0، وبنفس النتيجة حقق بوردو الإنتصار على حساب أنجيه، فيما حقق نانت فوزا مثيرا على نيم، رغم تعرضه لحالتي طرد، بنتيجة 2-1.