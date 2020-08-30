طاقم أرجنتيني لـ"الفتح والاتحاد".. تعرف على حكام مباريات اليوم من الجولة الـ28

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الأحد) أسماء الحكام الذين سيقودون مباريات اليوم الثاني من الجولة الـ28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وتختتم منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري بـ4 مباريات؛ حيث تبدأ بمباراة الفتح والاتحاد عند 6:40، ثم مباراة الفيصلي والوحدة عند 6:55، ويلتقي التعاون نظيره الاتفاق عند 7:00 لتختتم الجولة بكلاسيكو الأهلي والشباب عند 8:40.

وجاء حكام مباريات اليوم كالتالي:

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مباراة الفتح والاتحاد

يقود المباراة تحكيميًا، طاقم أرجنتيني بقيادة الحكم نيستور بيتانا، ويعاونه كل من: لوكاس جيرمانوتا، وماكسمليانو ديل يسو، وحكم رابع خالد صلوي، فيما يقود تقنية الفيديو الحكم البرتغالي برونو إستيفيس، ويعاونه ياسر السلطان.

مباراة الأهلي والشباب

ويدير المباراة طاقم من بيلاروسيا بقيادة الحكم أليكسي كولباكوف، ويعاونه ديمتري زوك، أليه ماسليانكا، والحكم الرابع فيصل البلوي، فيما سيقود تقنية الفيديو الحكم النيوزلندي ماثيو كونجر، ويعاونه إبراهيم الدخيل.