شفاء 6 لاعبين في الوداد البيضاوي من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

انتشرت حالة من البهجة والسرور داخل نادي ​الوداد البيضاوي المغربي​ بسبب شفاء عدد كبير من اللاعبين من ​فيروس كورونا​ المستجد، وفقًا لما نقلته التقارير الصحفية.



وبحسب موقع le360 المغربي، فإن التحاليل الطبية التي خضع لها اللاعبون أكدت شفاء كل من بديع أووك، وإسماعيل الحداد، وبدر جدارين، وأيمن الحسوني، إبراهيم نجم الدين ثم الكونغولي كازادي كاسونجو، بالإضافة إلى سلبية تحاليل جميع المخالطين.

وأشار التقرير إلى أن الارتياح عم في معسكر منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تلك الأنباء.