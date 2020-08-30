شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيدني بطلا للدوري الاسترالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020 تمكّن فريق ​سيدني​ إف.سي من الفوز بلقب ​الدوري الأسترالي​، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على ملبورن سيتي في المباراة النهائية للبطولة، بفضل هدف من لاعبه رايان غرانت في الوقت الإضافي.

وبعد تعادل سلبي استمر على مدار 100 دقيقة، تمكن المدافع الأسترالي جرانت من التقدم كثيرا ونجح في إرسال تمريرة متقنة من لاعب الوسط لوك براتان إلى شباك الخصوم ليحسم النتيجة. وبهذا الانتصار يختتم موسم الدوري الأسترالي الذي استمر 11 شهرا ويحقق سيدني الفوز باللقب مرتين متتاليتين للمرة الأولى في تاريخه.

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