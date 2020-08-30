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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الفرنسي: ليل يتخطى ستاد ريمس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، حقق نادي ليل فوزا مهما على حساب ستاد ريمس بنتيجة هدف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمع الطرفين الأحد.
وإستطاع جوناثان بامبا، أن يسجل الهدف الوحيد لفريقه في اللقاء، بالدقيقة 32، من صناعة المهاجم التركي بوراك يلماز، الوافد الجديد إلى صفوف الفريق الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي.
ونجح ليل بأن يرفع رصيده إلى أربع نقاط، بعد أن تعادل في الجولة الأولى، في حين تجمّد رصيد ستاد ريمس عن النقطة رقم 1.
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