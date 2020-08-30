انتر ميلان ينسحب من الصراع على تونالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

كشف موقع كالشيو ميركاتو أن نادي الإنتر قد إنسحب من الصراع على نجم نادي ​بريشيا​ الشاب ​ساندرو تونالي​، تاركاً ​ميلان​ الفريق الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب.

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واشار الموقع إلى ان مدرب ​الانتر​ انتونيو كونتي طلب من الادارة تحويل اهتمامها للاعب يمتلك خبرة اكبر، ووقع الاختيار على لاعب برشلونة ارتورو فيدال.

ويلقى تونالي اهتمام من قبل نادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي ايضاً، لكن ميلان بات في مرحلة متقدمة من المفاوضات، ويمتلك الافضلية الواضحة للتعاقد مع اللاعب.

ومن المتوقع ان يصل اللاعب الى ميلان على سبيل الاعارة مع اجبارية الشراء، وسيوقع على عقد يمتد لمدة 5 سنوات براتب سنوي قدره مليوني يورو.