- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيغواين قد ينتقل إلى أميركا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
أفادت تقارير صحافية أن مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي غونزالو هيغواين قد يلحق بزميله السابق بليز ماتويدي الى نادي انتر ميامي الاميركي.
واشارت التقارير الى ان صاحب الـ 32 عاماً بات في مفاوضات متقدمة مع النادي الاميركي من أجل الإنضمام الى الفريق في الفترة القادمة.
ومن المتوقع ان يصل هيغواين الى اتفاق مع اليوفنتوس من اجل الغاء عقده الذي ينتهي في صيف عام 2021 مع الفريق.
وفي حال إنتقاله سيلتحق البيبيتا بشقيقه فيديريكو هيغواين الذي يلعب في الدوري الاميركي مع نادي دي سي يونايتد.
كانت هذه تفاصيل خبر هيغواين قد ينتقل إلى أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.