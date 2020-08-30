هيغواين قد ينتقل إلى أميركا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

أفادت تقارير صحافية أن مهاجم نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي ​غونزالو هيغواين​ قد يلحق بزميله السابق بليز ماتويدي الى نادي ​انتر ميامي​ الاميركي.

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واشارت التقارير الى ان صاحب الـ 32 عاماً بات في مفاوضات متقدمة مع النادي الاميركي من أجل الإنضمام الى الفريق في الفترة القادمة.

ومن المتوقع ان يصل هيغواين الى اتفاق مع اليوفنتوس من اجل الغاء عقده الذي ينتهي في صيف عام 2021 مع الفريق.

وفي حال إنتقاله سيلتحق البيبيتا بشقيقه فيديريكو هيغواين الذي يلعب في الدوري الاميركي مع نادي دي سي يونايتد.