شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اريكسن مطروح للبيع في الانتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020 كشف موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي، ان نادي ​الانتر​ وضع نجمه الدنماركي ​كريستيان اريكسن​ Christian Eriksen على لائحة البيع، بعد ثمانية أشهر فقط من إنتقاله إلى النيراتزوري قادما من توتنهام الانكليزي.

وأشار الموقع إلى أن اريكسن كان ولا يزال خارج حسابات المدرب أنتونيو كونتي. وكان الانتر قد تعاقد مع صاحب الـ28 عاما في الميركاتو الشتوي الماضي، مقابل 27,5 مليون يورو، وأضاف الموقع ان النادي يقيّمه بـ50 مليون يورو في الميركاتو، علما انه يرتبط بعقد مع الانتر حتّى عام 2024.

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