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ايفرتون يجدد عقد مدافعه كين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

أعلن نادي ​ايفرتون​ الانكليزي عن تجديد عقد مدافع الفريق ​مايكل كين​ حتى صيف عام 2025.

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ويأتي التجديد لصاحب الـ 27 عاماً بعد 3 سنوات له مع الفريق قادماً من نادي بيرنلي، وبعد أن اثبت نفسه كواحد من أهم اللاعبين في الفريق.

وعبر كين عن سعادته بالتجديد بقوله :"احببت سنواتي الثلاثة هنا في ايفرتون واتطلع لأرى ما يخبئه المستقبل".

وتابع :"انا اتعلم في كل يوم على ملعب التمارين مع المدرب وكل طاقمه، انهم مذهلون وقد اوصلوا الينا الطريقة التي يريدونا ان نلعب بها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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