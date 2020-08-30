ايفرتون يجدد عقد مدافعه كين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

أعلن نادي ​ايفرتون​ الانكليزي عن تجديد عقد مدافع الفريق ​مايكل كين​ حتى صيف عام 2025.

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ويأتي التجديد لصاحب الـ 27 عاماً بعد 3 سنوات له مع الفريق قادماً من نادي بيرنلي، وبعد أن اثبت نفسه كواحد من أهم اللاعبين في الفريق.

وعبر كين عن سعادته بالتجديد بقوله :"احببت سنواتي الثلاثة هنا في ايفرتون واتطلع لأرى ما يخبئه المستقبل".

وتابع :"انا اتعلم في كل يوم على ملعب التمارين مع المدرب وكل طاقمه، انهم مذهلون وقد اوصلوا الينا الطريقة التي يريدونا ان نلعب بها".