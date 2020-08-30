شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يشيد بتقنية الفار .. ويرفض التفريط فى محمد بسام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش أن ناديه لايستطيع التفريط فى حارسه المتألق محمد بسام مؤكداً رغبة ناديه فى استعادة وضعه الطبيعى بجدول الدوري ، وقال المهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" الحمد لله نسير بخطى جيدة ، وأتمنى نحسم مصير بقاؤنا فى المسابقة مبكراً لانى أثق أن أداء كل اللاعبين بعيداً عن الضغوط سيكون مختلف تماماً ونفكر فى الاعداد للموسم الجديد من قبل استكمال المسابقة ، نسير فى الطلائع وفق اسس وضوابط عسكرية"

وتابع مدير الكرة بطلائع الجيش :" نريد أن نضغ فريقنا فى مكان مميز بجدول الدوري ، مكان يستحقه هذا النادى الذى يمنحنا كل الدعم والمساندة بشكل غير مسبوق"

ويضيف المهدى :" كسبنا الرهان على عبد الحميد بسيونى ، مدرب مجتهد ويعمل بضمير ، ونراه كادر تدريبى مميز للكرة المصرية فى المستقبل ".

وعن تلقى محمد بسام حارس الطلائع عروضاً من أندية القمة قال المهدى :" بسام ابن النادى ، متربى فى الطلائع ، وكل اللاعبين يرون النادى بمثابة بيت لهم ونحن لانستطيع الاستغناء عن حارسنا المتألق"

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وعن تقنية الفار قال مدير الكرة بالطلائع :" اختراع مميز ، قد يأتى علينا سلباً احياناً ولكنه للأمانة اضافة كبيرة للمسابقة المحلية ".

وأشاد مجلس إدارة نادى طلائع الجيش بأداء ومستوى لاعبى الفريق فى مباراتهم الأخيرة أمام فريق الإنتاج الحربى العنيد، وأثنى مجلس الإدارة على إصرار وعزيمة نجوم الطلائع وروحهم القتالية العالية طوال شوطى المباراة حتى تحقق الفوز الغالى، وطالب المجلس الفريق والجهاز الفنى بالاستمرار على نفس المستوى والكفاءة العالية فنيا وبدنيا فى المباريات القادمة فى ظل الدعم والمساندة الكبيرة التى يلقاها الفريق والجهاز الفنى.

ونجح طلائع الجيش فى تحقيق فوز ثمين على نظيره الإنتاج الحربى بهدف دون رد سجله كريم طارق فى اللقاء الذى أقيم على استاد الأهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز .

ويحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.