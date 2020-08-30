شكرا لقرائتكم الزمالك ضد إنبي .. أبرز أرقام مواجهة الأبيض مع الفريق البترولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد إنبي



تتواصل اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى رقم 61 بأربع مواجهات بدأت فى الثالثة والنصف عصراً بمباراة وادى دجلة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة مع نادى مصر الذى يحتل المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة، على ملعب بترو سبورت بصافرة الحكم محمود ناجي.

أما فى الساعة السادسة فيستضيف ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة مباراة الجونة صاحب المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة مع المقاولون العرب المنتشى بفوزه الثمين على الزمالك الذى رفع به رصيده إلى 40 نقطة فى المركز الرابع ويُدير هذا اللقاء الحكم سعيد حمزة.

الزمالك وإنبي



فى السادسة أيضاً وبصافرة الدولى محمد معروف يحتضن ملعب الإسكندرية لقاء سموحة السابع برصيد 28 نقطة أمام طنطا الذى خسر كل مبارياته بعد عودة الدورى وتراجع للمركز الاخير برصيد 16 نقطة، ويشهد اللقاء الختامى لهذا اليوم لقاء هام بين الزمالك وانبى على ملعب القاهرة الدولى فى تمام الثامنة والنصف.

ونستعرض أهم أرقام الزمالك وانبى قبل صدام الليلة ..



1- تكبد الزمالك خسارته الرابعة هذا الموسم أمام المقاولون العرب بالجولة الماضية (1 – 2) وتجمد رصيده عند 42 نقطة فى المركز الثالث علماً بأنه هناك قرار إدارى بخصم 3 نقاط من رصيد الزمالك نهاية هذا الموسم.

2- اكتفى إنبى بالحصول على نقطة واحدة فى الجولة 22 عندما تعادل مع أسوان (1 – 1) ورفع رصيده إلى 30 نقطة فى المركز السادس.

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3- 30 مباراة جمعت الطرفين منذ صعود الفريق البترولى للدورى الممتاز موسم 2002 – 2003.

4- تميل الكفة لمصلحة الزمالك الذى حقق 15 فوزاً وأحرز 39 هدفاً مقابل 5 انتصارات و23 هدفاً لـ انبى وحضر التعادل بينهما 10 مرات اخرها (0 – 0) بالجولتين 4 و21 موسم 2017 – 2018.

5- فى المواجهة الأولى بين الطرفين فرض التعادل بنتيجة (1 – 1) لقاءهما بالجولة السادسة فى 26 ديسمبر 2002 سجل للزمالك تامر عبد الحميد ولـ انبى مجدى عبد العاطي.

6- حسم انبى نتيجة لقاء الجولة السادسة بالدور الأول عندما تفوق (2 – 1) بتوقيع محمد بسيونى ومحمد شريف فيما سجل هدف الزمالك الوحيد المدافع محمود علاء من علامة الجزاء.

7- يُدير هذا اللقاء الحكم محمود عاشور الذى سبق له إدارة 10 مباريات هذا الموسم من بينها لقائى الزمالك أمام بيراميدز والإسماعيلى بالجولتين السابعة والسابعة عشرة.

8- عاشور الذى تقلد الشارة الدولية فى وقت سابق أشهر خلال ظهوره هذا الموسم 28 ورقة صفراء و4 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء.