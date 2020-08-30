شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات لكرة السلة تعلن مواعيد دور نهائى بطولة دورى السوبر المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة أحمد كامل، عن مواعيد مواجهات دور نهائى بطولة دورى السوبر المصرى موسم 2019-2020.

وتمكن نادى الاتحاد السكندرى من الوصول للمباراة النهائية بعد تخطى نادى الزمالك، فيما لحق به النادى الأهلى بعد تجاوز فريق الجزيرة فى دور نصف النهائي.

وكشفت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن أيام ومواعيد مباريات دور النهائى الذى يقام بنظام Best of 5 خلال شهر سبتمبر المقبل على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

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وتقام المباريات أيام الجمعة والأحد والثلاثاء والخميس والسبت الموافقين 4 ،6 ،8 ،10 ،12 سبتمبر المقبل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وأكدت اللجنة فى خطابها لناديى الأهلى والاتحاد السكندرى بأنه يحق لها تعديل توقيتات المباريات فى الأيام المحددة حسب البث التلفزيوني.

فاز فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره الأهلى بنتيجة 76 / 73 فى نهائى الكأس ليتوج الفريق السكندرى ببطولة كأس مصر رجال، للمرة الرابعة عشر فى تاريخه، فى المباراة التى أقيمت بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.