وادى دجلة يتقدم بهدف نظيف على نادى مصر في الشوط الأول

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جدة - عمرو شويل تقدم فريق وادى دجلة فى الشوط الأول أمام نادى مصر بهدف نظيف عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 5 فى المباراةـ التى تجمع الفريقين حالياً، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدورى الممتاز. وتدخل تقنية الفيديو "الفار" في الدقيقة 48 ليمنح حكم المباراة طرد مباشر لعمرو صالح مدافع دجلة بعد عرقلة لاعب نادى مصر، الذى استغل خطأ مدافع دجلة وأصبح منفرداً بحارس المرمى . وجاء تشكيل دجلة على النحو التالي:- فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف خط الدفاع: خالد رضا، محمود مرعي، اسحاق يعقوبو، بيكهام خط الوسط: عمرو صالح، أحمد سعيد Advertisements وأمامهما: حسام عرفات، رفيق كابو، محمد هلال خط الهجوم: مروان حمدي. فيما أعلن خالد جلال، المدير الفنى لفريق نادى مصر، وجاء التشكيل كالتالى: "عصام ثروت - أحمد أوكا - أحمد يوسف - علاء عطا - شريف أشرف - إسلام صالح - هشام عبدالحميد - ويليس- مصطفى سلطان- أحمد الشيخ - كليف". وحقق وادى دجلة فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف على المقاصة فى الجولة الأخيرة فيما تعادل نادى مصر مع المصرى البورسعيدى سلبياً فى نفس الجولة. ويحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

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