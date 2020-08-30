شكرا لقرائتكم طارق يحيى عن تحويله للجنة الانضباط: لا أعلم شيئا وعرفت من الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر طارق يحيى نجم مصر والزمالك الأسبق، عن دهشة كبيرة لما يتردد عن إحالة للجنة الانضباط باتحاد الكرة، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن الامر وعرفه من الاعلام فقط .
وأكد نجم الزمالك السابق، أنه لم يخطئ فى أى شيء ويتعامل باحترام مع الجميع، ولا يدرى سبب قصة الإحالة للجنة الانضباط حيث يعمل مذيعا فى قناة الزمالك يقدم برنامج زملكاوى والاستوديو التحليلى وعند نقد أى شخص يكون الكلام فى إطار الاحترام والروح الرياضية .
وتجتمع لجنة الانضباط غدا، الاثنين، بمقر اتحاد الكرة لمناقشة موقف عدد كبير من الشخصيات المحالة للانضباط بسبب الهجوم على مسئولى الاتحاد قبل إصدار قراراتها فى هذا السياق.
وسبق للجنة أن استقبلت طلبات إحالة تخص فرج عامر رئيس نادى سموحة، وسمير حلبية رئيس النادى المصرى، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، وعدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى، وسعيد لطفى مستشار الناشئين بنادى الزمالك، وخالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، وطارق العشرى المدير الفنى للنادى المصري، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصري، لتناقشها فى جلسة الاثنين.
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