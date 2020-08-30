شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لن نتراجع عن "المسحات السريعة" إلا بقرار من وزارة الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر باتحاد الكرة، أنه لا يوجد نية لدى اللجنة الخماسية لإلغاء نظام المسحات السريعة للاعبى الدورى الممتاز قبل المباريات، والعودة لمسحة كورونا العادية خلال الفترة المقبلة، بعد اعتراض بعض الأندية على تعديل البروتوكول، وأكد المصدر أن اتحاد الكرة لا يفكر فى هذا الأمر إلا إذا جاء تعديل جديد من جانب وزارة الصحة المصرية.

وكشف المصدر، عن أن اللجنة الطبية بالاتحاد أخطرت جميع الأندية بتغيير بروتوكول التعامل والكشف عن فيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع، طبقا لبرتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية المعمول به في مصر وجميع دول العالم، والأندية على علم كامل.

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وأوضح المصدر أن بروتوكول التعامل والكشف عن فيروس كورونا يشمل تحليل أجسام مضادة "رابيد تيست" وهي تحاليل تظهر نتيجتها بأسرع وقت ممكن وفي حالة ظهور أي نتائج إيجابية يتم إجراء مسحة إضافية للعينات الإيجابية للتأكد بشكل أكثر دقة من الحالات، وهو ما حدث مع لاعبي النادي المصرى قبل مباراة الأهلى بالدورى، حيث أظهر نتيجة تحليل الأجسام المضادة "رابيد تيست" ظهور 8 حالات إيجابية، قبل إجراء مسحة أخرى لها تأكد معها وجود 5 حالات إيجابية كانت مصابة من الأساس بالفيروس في الأيام الماضية وما تزال تنفذ البروتوكول العلاجي والطبي حاليا.

شدد المصدر على أن اتحاد الكرة أجرى حتى الآن 10 مسحات لجميع أندية الدوري الممتاز واطمأن على جميع العناصر المشاركة في البطولة المحلية، وباتت المسئولية حاليا تقع على الأندية، والأمر لا يدخل في إطار التوفير المالي كما يردد البعض وإنما هو تطبيق بروتوكول طبي من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.