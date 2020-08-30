شكرا لقرائتكم موهبة قفشة الجديدة.. انتظرونى أنا جاى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مجدى قفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، عن موهبة جديدة فى ركوب الدراجات النارية، ونشر لاعب القلعة الحمراء فيديو عبر حسابه الشخصى على انستجرام، خلال قيام أحد أصدقائه بتصويره أثناء قيادته لدراجة نارية وقال قفشة "موهبة جديدة وانتظرونى انا جاى".



قفشة

فى سياق آخر، أكد مصدر مسئول فى الأهلى أن النادى لا يعلم شيئاً عن تأجيل مباراتى نصف دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى يومى 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين، موضحاً أن الأهلى لا يعرف شيئاً عن أنباء تأجيل مواجهتى الوداد واللتين تردد أنهما قد يتم تأجيلهما بسبب تفاقم إصابات "كورونا" فى المغرب خلال الأيام الماضية.

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وشهدت الساعات الأخيرة تداول أنباء حول إمكانية تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب فيروس كورونا، وإصابة عدد من لاعبى الوداد بالفيروس.

وأوضح مصدر فى القلعة الحمراء أن الأهلى يواصل التجهيز لمباراة الوداد يوم 26 سبتمبر بالمغرب، من خلال الاتصالات المُستمرة مع السفارة المصرية فى المغرب للترتيب بشأن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة، قائلا، "لا نتعامل سوى مع الأمور الرسمية فقط.. لدينا عدد من الارتباطات المهمة فى مسابقة الدورى وبعد الانتهاء منها يبدأ التفكير فى مباراة الوداد المغربى".

من ناحية أخرى، استعاد الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بآخر أربع مباريات خاضها فريق دجلة ببطولة الدورى قبل مباراة الفريقين معاً الجمعة المقبل بالجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، ويرغب فايلر فى الاستعداد الجيد لفريق دجلة الذى دائماً ما يُقدم عروضا قوية أمام الفرق الكبرى. وحصل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى فايلر على عدة تسجيلات لمباريات وادى دجلة، أبرزها أمام المقاصة، والاتحاد، والإسماعيلى وحرس الحدود من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الفريقين، ويعرض فايلر ومعاونوه ملخصا لمباريات دجلة الأخيرة فى محاضرة فيديو للاعبى الأهلى من أجل الاستعداد لمواجهة الجمعة المقبل.