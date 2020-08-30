شكرا لقرائتكم لاعب الزمالك السابق: صالح جمعة مش هيكمل مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صالح موسى لاعب نادى الزمالك السابق، أن صالح جمعة صانع ألعاب النادى الاهلى، ينتمى لنادى الزمالك ويرغب فى اللعب للقلعة البيضاء، وقال صالح موسى فى تصريحت تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: صالح جمعة من أكثر اللاعبين المميزين فى مصر عموماً، ولكن إذا خرج من النادى الأهلي سيكون أفضل له لأن "الكيميا بتاعته مش متظبطة مع النادى"، ورغم حصوله على فرصة مش هيكمل فى النادى.

أضاف صالح موسى: بصفتى قريب من صالح جمعة أعلم أنه لا يرغب فى الاستمرار بالأهلى وأتمنى أن ينتقل إلى الزمالك، لأن صالح جمعه زملكاوى وبيحب نادى الزمالك جداً.

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واختتم: صالح جمعة لن يكون مميزاً فى المرحلة المقبلة مع الأهلى .

منذ انتقال صالح جمعة للنادي الأهلي فى صيف 2015، قادماً من الدوري البرتغالي منهياً تجربة احترافية قصيرة، بعد صراع من القطبين على ضم اللاعب الموهوب، شارك صالح جمعة فى70 مباراة فقط مع الأهلي، ليس بسبب الإصابات أو ضعف المستوى، وإنما بسبب الخروج الدائم عن عادات القلعة الحمراء، إلا أنه تعهد بالالتزام من جديد وطلب فرصة ثانية.

صالح سجل مع الأهلي 12 هدفاً وصنع 13 آخرين، ويجيد اللعب تحت رأس الحربة وكذلك على الأطراف، وهو ما يؤهله لسد تلك الثغرة فى الفريق الأحمر فى ظل الغيابات التى ضربت الأهلي بسبب الإصابات، ويمكن أن يكون حلقة وصل جيدة بين الخطوط يمكن أن تفيد الفريق فى أفريقيا لامتلاكه الحلول الفنية بمهاراته المتميزة.