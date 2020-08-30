شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: هزيمة المصرى تقربنا من الدورى في ظل الغيابات والإصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، أن الفريق نجح فى تخطى الظروف الصعبة التى تعرض لها مؤخراً وتتمثل فى الغيابات المُتتالية التى يُعانى منها للإصابات أو الإيقافات.

وأوضح مدير الكرة بالأهلى: أن الأهلى لديه عناصر جيدة قادرة على تعويض الغيابات بالشكل الذى يُحقق أهدافه من خلال الانتصارات المُتتالية محلياً كما صعد لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأشار مدير الكرة إلى أن الجهاز الفنى يتعامل بشكل جيد مع هذه الظروف حيث نجح فى تجهيز البديل المناسب القادر على تقديم أداء جيد يساهم فى تحقيق الانتصارات.

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وقال سيد عبد الحفيظ إن الفوز على حساب المصرى بهدفين دون رد، مساء أمس فى إطار منافسات بطولة الدورى يُعد محطة مهمة فى مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدورى الممتاز، وشدد على ثقة الجهاز الفنى فى العناصر الموجودة بالفريق فى الفترة الحالية، وقدرتهم على تعويض الغيابات، وأن ما يحدث فى الفترة الحالية أمر طبيعي، والأهم هو حصد النقاط.

وأضاف أن الفريق يستعد لمواجهة وادى دجلة ومن بعده لقاء حرس الحدود فى الدوري، مشددًا على ضرورة حصد كل النقاط فى الجولتين المقبلتين بالدوري، ودخول مواجهة الوداد فى نصف نهائى دورى الأبطال بصفوف مكتملة ومعنويات مرتفعة.

من ناحية أخرى، يواجه عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، شبح الغياب عن مباراة وادى دجلة المُقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، بعد الإصابة التى تعرض لها أمام المصرى أمس، السبت، باستاد برج العرب فى الجولة الـ23 من بطولة الدورى، وكانت عبارة عن شد فى العضلة الأمامية، غادر على إثره مباراة المصرى التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، وستُحدد الأشعة مدة غياب السولية عن التدريبات والمباريات، لكن الدلائل تُشير إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة دجلة بنسبة كبيرة وهو ما سيتحدد الساعات المقبلة.

ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 62 نقطة ويأتى بيراميدز ثانياً برصيد 45 نقطة، ومن بعدهما الزمالك ثالثاً بـ42 نقطة، وحصل المارد الأحمر على راحة سليبة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد مباراة المصرى، على أن يبدأ الفريق بعد غد، الثلاثاء، الاستعداد لمباراة وادى دجلة.