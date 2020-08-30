شكرا لقرائتكم "أبولا": فيتوريا فاز على الفيحاء.. وخسر بطولة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تابعت صحيفة "أبولا" الرياضية البرتغالية الشهيرة أحداث الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قائلة بأن مواطنها روي فيتوريا مدرب النصر استطاع خطف نقاط الفيحاء بصعوبة، لكنه في المقابل خسر اللقب الذي احتفل به العام الماضي لمصلحة الهلال.

وفاز الهلال بلقب بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020 بعدما تغلب على الحزم في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض 4-1، ليستعيد البطولة التي فقدها الموسم الماضي لمصلحة النصر، قبل جولتين من النهاية.

وكتبت "أبولا" يوم الأحد: انتظر روي فيتوريا مدرب النصر وبنفيكا السابق حتى الدقيقة الأخيرة من مباراة فريقه أمام الفيحاء، ليسجل الهداف عبدالرزاق حمدالله هدف الفوز والثاني له شخصياً في المباراة، لكن ذلك الانتصار لم يكن كافياً، لأن الهلال الذي يلعب في نفس التوقيت، تغلب على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وفاز بالبطولة.

وأضافت: الهلال فريق جورجي جيسوس السابق رفع رصيده إلى 66 نقطة قبل جولتين من نهاية المسابقة، بينما لدى النصر 60 نقطة فقط، وهو ما حسم فوز الأول بالمسابقة.