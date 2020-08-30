شكرا لقرائتكم ليل يهزم ريمس ويصبح ثالثاً في الدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم فريق ليل للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على مضيفه ستاد ريمس 1 -صفر يوم الأحد في المرحلة الثانية، بفضل هدف سجله جوناثان بامبا في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد ليل إلى أربع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد ستاد ريمس عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر، إذ بدأ مشواره في الموسم الجديد بالتعادل مع مضيفه موناكو بهدفين لمثلهما، كما تعادل ليل في مباراته الأولى مع رين بهدف لمثله.

وأنهى ستاد ريمس الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 41 نقطة في الوقت الذي حل فيه ليل في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.