شكرا لقرائتكم إبراهيموفيتش على أعتاب توقيع عقد جديد مع ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لتجديد عقده مع العملاق الإيطالي ميلان، بعدما انضم إليه مطلع العام الجاري وسجل 10 أهداف خلال 18 مباراة لعبها في الدوري المحلي.

وقال إبراهيموفيتش (38 عاماً)في تسجيل فيديو تم بثه عبر الموقع الرسمي لميلان لدى وصوله إلى مطار ميلانو: لقد قلت دائما أنني لست هنا كتميمة، وهذا العام لاحت لي الفرصة لأتواجد منذ البداية.

وانتهى عقد المهاجم السويدي المخضرم مع ميلان بنهاية الموسم الماضي، وأثيرت تكهنات حول توقيعه عقدا يمتد لعام واحد مع ميلان ، إذ قال زلاتان في هذا الصدد : أنا هنا من أجل تحقيق النتائج، لمساعدة النادي والمدرب والفريق، أريد أن أنقل ميلان إلى حيث ينتمي.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم 19 سبتمبر المقبل