يوفنتوس يتعاقد مع ماكيني بنظام الإعارة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم مساء السبت، تعاقده مع الأميركي ويستون ماكيني على سبيل الإعارة لموسم واحد.
وانضم ماكيني ليوفنتوس قادما من شالكه الألماني مقابل 4.5 على سبيل الإعارة مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 18 مليون يورو في نهاية الموسم المقبل.
وذكر يوفنتوس في بيانه: "نادي يوفنتوس يعلن عن توصله لاتفاق مع شالكه لاستعارة ويستون ماكيني حتى 30 يونيو مقابل 4.5 مليون دولار".
وأضاف البيان "نادي يوفنتوس تعهد بالتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي بشرط تحقيقه لأهداف رياضية محددة في نهاية موسم 2020 - 2021".
وأشار البيان "في كلا الحالتين فإن القيمة المتفق عليها للاستحواذ النهائي على اللاعب تبلغ 5ر18 مليون يورو، تدفع على مدار ثلاثة أعوام، وقد تزيد القيمة بحد أقصى سبعة ملايين يورو بشرط تحقيق أهداف رياضية محددة خلال فترة عقده".
وشارك ماكيني البالغ من العمر 22 عاما في 75 مباراة بالبوندسليغا وسجل أربعة أهداف وصنع أربعة أهداف.
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