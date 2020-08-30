موعد مباراة الزمالك وإنبي.. ونتيجة مسحات ثلاثي الأبيض المشتبه في إصابتهم بكورونا.. والقنوات الناقلة.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يواجه الزمالك نظيره إنبي، في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وبدخل الزمالك اللقاء متأثرا بخسارته في الجولة الماضية على يد المقاولون العرب 2-1، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز في صراعه على الوصافة.

ويحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات.

بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة.

نتيجة تحليل كورونا لثلاثي الزمالك

وفي سياق متصل، كشف مسئولو اتحاد الكرة، في تصريحات نقلها" اليوم السابع"، أن لاعبى الزمالك الثلاثى المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة المسحة التى خضعوا لها أمس "سلبية"، لتتأكد مشاركتهم فى مباراة اليوم ورفض استبعادهم من اللقاء المرتقب.

وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، قال إن المسحة السريعة التى خضع لها لاعبو الزمالك قبل مباراة إنبى اليوم بالدورى أظهرت إصابة 3 لاعبين فى الفريق الأبيض بكورونا، لافتاً إلى أنه أخضع هؤلاء اللاعبين للمسحات للتأكد من إصابتهم رسميا بالفيروس من عدمه.

تشكيل الزمالك

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ويغيب عن الزمالك محمد عبد الشافي وحازم إمام للإصابة، وشيكابالا وإمام عاشور للإيقاف.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1