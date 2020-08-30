الأهلي يوضح حقيقة تأجيل مباراتي نصف دوري أبطال إفريقيا.. والزمالك: نتمنى مواجهة المارد الأحمر فى النهائي ونستحق التتويج

شهدت الساعات الاخيرة تناثر أنباء حول إمكانية تأجيل مباريات نصف نهائى دوري ابطال إفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي، بسبب فيروس كورونا وتعرض عدد من لاعبي الوداد للإصابة بالفيروس.

قال مصدر مسئول في النادي الأهلي، عدم تلقي أى معلومات بخصوص تأجيل مباراتي نصف دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يومي 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين، موضحاً أن الاهلي لا يعرف شيئاً عن أنباء تأجيل مواجهتي الوداد واللتين تردد أنهما قد يتم تأجيلهما بسبب تفاقم إصابات "كورونا" في المغرب خلال الأيام الماضية.



وأوضح مصدر في القلعة الحمراء أن الأهلى يواصل التجهيز لمباراة الوداد يوم 26 سبتمبر بالمغرب من خلال الإتصالات المُستمرة مع السفارة المصرية في المغرب للترتيب بشأن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة ، مُعلقاً: لا نتعامل سوي مع الامور الرسمية فقط .. لدينا عدد من الارتباطات المهمة فى مسابقة الدوري وبعد الإنتهاء منها يبدأ التفكير فى مباراة الوداد المغربي. حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

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من ناحية أخرى ، إستعاد الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بآخر أربع مباريات خاضها فريق دجلة ببطولة الدورى قبل مباراة الفريقين معاً الجمعة المقبل بالجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، ويرغب فايلر فى الاستعداد الجيد لفريق دجلة الذى دائماً ما يُقدم عروضا قوية أمام الفرق الكبرى. وحصل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى فايلر على عدة تسجيلات لمباريات وادى دجلة، أبرزها أمام المقاصة، والاتحاد، والإسماعيلى وحرس الحدود من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الفريقين، ويعرض فايلر ومعاونوه ملخصا لمباريات دجلة الأخيرة فى محاضرة فيديو للاعبى الأهلى من أجل الاستعداد لمواجهة الجمعة المقبل.

وفي سياق آخر، أكد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك، أن القلعة البيضاء تعيش طفرة هائلة سواء على صعيد فريق الكرة أو المنشأت التى شاهدها الجميع ونالت اعجابهم وتدل على أن هناك مجلس إدارة يعمل بكل اجتهاد لخدمة اعضاء النادى ولرفعة إسم الزمالك علياً ونشكر كل مسئولى الدولة وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه لنا وحضوره الاحتفالية.



قال أحمد جلال فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"انجزنا 70% من ترتيبات رحلة الزمالك للمغرب لمواجهة الرجاء ومازلنا ندرس السفر بطائرة خاصة لتوفير سبل الراحة لتخطى هذه الخطوة الهامة فى تاريخ الزمالك وأتمنى كمصرى أن يكون النهائى بين الأهلى والزمالك فى دوري الأبطال الأفريقى".

وتابع نائب رئيس الزمالك :"لازم فريق الزمالك يتعلم من أخطاء مباراة المقاولون العرب ، حتى لا تتكرر مرة أخرى لأن الجيل الحالى فى القلعة البيضاء يستحق التتويج بالبطولة الافريقية".