الدوري الأميركي: باكس وليكرز يحسمان تأهلهما بعد عودة عن المقاطعة

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أورلاندو: حسم ميلووكي باكس ولوس أنجليس ليكرز تأهلهما الى الدور الثاني من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في المنطقتين الشرقية والغربية تواليا، وذلك بعد تقدمهما السبت على أورلاندو ماجيك وبورتلاند ترايل بلايزرز 4-1.

وجاء تأهل أفضل فريقين في المنطقتين الشرقية والغربية خلال الموسم المنتظم بعد ثلاثة أيام من قرار مقاطعة المباريات احتجاجا على حادثة كينوشا في ويسكونسن حيث أطلق أحد عناصر الشرطة النار على رجل أسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك.

قبل أيام معدودة، كان بالإمكان أن ينتهي الموسم المضطرب أصلا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي أجبر الرابطة على استكمال الموسم بصيغة استثنائية داخل "فقاعة" مجمع وورلد ديزني في أورلاندو، وذلك بعدما رفض باكس أن يخوض المباراة الخامسة بسبب حادثة ويسكونسن، مما أجبر رابطة الدوري على تأجيل المباراتين الأخريين المقررتين الأربعاء بين هيوستن روكتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر من جهة، ولوس أنجليس ليكرز وبورتلاند ترايل بلايزرز من جهة أخرى، قبل أن ترجئ ثلاث مباريات إضافية ضمن الادوار الاقصائية الخميس.

وبالعدول عن قرار المقاطعة بعد "وضع خطة عمل من اجل مضاعفة الجهود لمحارية التمييز وحث مالكي الاندية على القيام بالفعل وليس رد الفعل"، عاد باكس السبت الى الملعب ونجح في حسم سلسلته مع أورلاندو 4-1 بفوزه 118-104 في المباراة الخامسة، والأمر ذاته ينطبق على ليكرز الذي تأهل على حساب بورتلاند بفوزه في المباراة الخامسة 131-122.

ويدين ميلووكي بحسمه اكماله عقد نصف نهائي المنطقة الشرقية حيث يلتقي ميامي هيت الفائز على إنديانا بيسرز 4-0، الى نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 28 نقطة مع 17 متابعة في مباراة تسيدها فريقه تماما ووصل خلالها الفارق حتى 21 نقطة قبل أن يستقر في نهاية المطاف عند 14.

أما بالنسبة للمواجهة الخامسة بين ليكرز وبلايزرز، فتعملق أنتوني ديفيس في صفوف الفائز بتسجيله 43 نقطة مع 9 متابعات، فيما حقق زميله ليبرون جيمس "تريبل دابل" بتسجيله 36 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وحافظ "الملك" جيمس على سجله المثالي في الدور الأول من الــ"بلاي أوف" بخروجه منتصرا من السلسلة الرابعة عشرة في هذا الدور الذي تجاوزه ليكرز للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام.

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ويلتقي جيمس ورفاقه في نصف نهائي المنطقة الغربية الفائز من مواجهة هيوستن روكتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر اللذين تواجها السبت أيضا وخرج الأول منتصرا بنتيجة ساحقة 114-80 بفضل جيمس هاردن (31 نقطة) وروبرت كوفينغتون (22) وإريك غوردون (20)، ليتقدم في السلسلة 3-2.

"أن نتحسن من مباراة الى أخرى"

وعلق جيمس على حسم السلسلة ضد بلايزرز الذي برز في صفوفه السبت سي دجاي ماكولوم (36 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة) وكارميلو أنتوني (27 نقطة مع 7 متابعات)، بالقول "كنا ندرك بأننا نواجه بورتلاند في أوج عطائه. أردنا أن نتحسن مع تقدم السلسلة، ونجحنا في تحقيق ذلك".

وفي المواجهة الخامسة بين باكس وماجيك، بدا الأداء متقاربا وكان الفريقان متعادلين 31-31 في الربع الثاني قبل أن يضرب أنتيتوكونمبو ورفاقه بقوة بتسجيلهم النقاط الـ13 التالية من دون رد، ما سمح لهم بالدخول الى الشوط الثاني وهم في المقدمة 67-50.وحسم باكس اللقاء بشكل كبير في مستهل الربع الثالث بعدما وسع الفارق حتى 20 نقطة، قبل أن يستقر عند 11 نقطة 90-79 في نهاية هذا الربع، وذلك كان كافيا للسير بالمباراة الى بر الأمان بعدما واصل يانيس ورفاقه أفضليتهم في الربع الأخير (28-25).

وتطرق أفضل لاعب في الدوري الى ما يقدمه فريقه حتى الآن، قائلا "ما نفعله هو مواصلة تحسننا. أن نتحسن من مباراة الى أخرى، وأن نقدم أفضل ما لدينا على الدوام"، مشددا على ضرورة "التحسن دفاعيا بعض الشيء، أن نصعب الأمور على أي فريق نواجهه".

وبدأت مباريات السبت بأجواء كئيبة تضاف الى حالة الغضب الناجمة عن حادثة إطلاق النار في ويسكونسن، وذلك نتيجة رحيل شخصيتين مؤثرتين في عالم كرة السلة الأميركية هذا الأسبوع.

وتوفي لاعب بورتلاند وفينيكس وديترويت ونيوجيرزي السابق كليفورد روبنسون السبت عن 53 عاما، ومدرب جامعة أريزونا السابق لوت أولسون عن 85 عاما.