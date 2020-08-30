حلم ثنائية كوكا.. تأجيل نهائي كأس اليونان لإيجابية 3 حالات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قرر الاتحاد اليوناني لكرة القدم، تأجيل مباراة أوليمبياكوس وأيك أثينا في نهائي كأس اليونان، والتي كان مقررًا لها مساء اليوم الأحد.

وتأكد مساء السبت إصابة 3 لاعبين من نادي أوليمبياكوس بفيروس كورونا، وهم الأرجنتيني ماكسيميليانو لوفيرا، والمدافع البرتغالي روبن سيميدو، وحارس المرمى كونستانتينوس تسولاكيس.

وخضع الفريقان لفحص طبي للكشف عن فيروس كورونا، قبل المباراة.

وتواجد المصري أحمد حسن "كوكا" في قائمة فريق أوليمبياكوس استعدادا للمباراة، بعد حصل على جائزة لاعب شهر يوليو بالدوري اليوناني.

Advertisements

وذكر تقارير إعلامية يونانية أن الاتحاد اليوناني لكرة القدم سيجتمع خلال الساعات المقبلة، لتحديد موعد جديد للمباراة، الذي من المرجح أن يكون السبت 12 سبتمبر.

والتقى أوليمبياكوس وأيك في نهائي الكأس عام 2016، وتوج وقتها أيك بالبطولة المحلية.

يذكر أن أوليمبياكوس توج بالدوري اليوناني الموسم المنقضي.

ويسعى كوكا للتتويج بثنائية الدوري والكأس مع أوليمبياكوس هذا الموسم.