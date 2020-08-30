محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد مصدر بالأهلي أن حسين الشحات، لاعب الفريق الذي خضع لجراحة ناجحة، سيبدأ التأهيل يوم الثلاثاء المقبل حين يستأنف الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة المقبل بالدوري.
وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الفوز على المصري البورسعيدي أمس السبت، بهدفين دون رد.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد: "حسين الشحات يظهر من جديد في ملعب التتش فور عودة الفريق للمران يوم الثلاثاء القادم بعدما منح الجهاز الفني راحة للاعبين لمدة يومين".
وأضاف: "اللاعب يبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل استعدادا للانتظام في التدريبات الجماعية، على أن يتم تجهيزه لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنهاية شهر سبتمبر المقبل".
وأتم المصدر تصريحاته قائلا: "سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أجرى اتصالا بحسين الشحات، وأكد اللاعب أنه سيتواجد في المران للبدء في تنفيذ المرحلة الأخيرة من العلاج مع الجهاز الطبي للفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الشحات يبدأ التأهيل في الأهلي الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.