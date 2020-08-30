حسين الشحات يبدأ التأهيل في الأهلي الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالأهلي أن حسين الشحات، لاعب الفريق الذي خضع لجراحة ناجحة، سيبدأ التأهيل يوم الثلاثاء المقبل حين يستأنف الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة المقبل بالدوري.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الفوز على المصري البورسعيدي أمس السبت، بهدفين دون رد.

Advertisements

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد: "حسين الشحات يظهر من جديد في ملعب التتش فور عودة الفريق للمران يوم الثلاثاء القادم بعدما منح الجهاز الفني راحة للاعبين لمدة يومين".

وأضاف: "اللاعب يبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل استعدادا للانتظام في التدريبات الجماعية، على أن يتم تجهيزه لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنهاية شهر سبتمبر المقبل".

وأتم المصدر تصريحاته قائلا: "سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أجرى اتصالا بحسين الشحات، وأكد اللاعب أنه سيتواجد في المران للبدء في تنفيذ المرحلة الأخيرة من العلاج مع الجهاز الطبي للفريق".