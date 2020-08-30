منافس الأهلي.. "سلبية" مسحات 6 لاعبين في الوداد من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت صحيفة "le360 سبور" المغربية تعافي 6 لاعبين بين صفوف نادي الوداد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة -بحسب مصدر لها- إن اختبارات الكشف عن كورونا التي أجراها لاعبو الوداد، أثبتت شفاء 6 منهم بالإضافة لأحد أعضاء إدارة الفريق الأحمر، خلال فترة العزل الصحي، التي خضعوا لها خلال الأيام القليلة الماضية.

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وأوضح المصدر ذاته، أن اللاعبين المتعافين هم: بديع أووك، إسماعيل الحداد، وبدر غادرين، وأيمن الحسوني، إبراهيم نجم الدين والكونغولي كازادي كاسنغو.

وأوضحت الصحيفة أن الطاقم الطبي للفريق المغربي وافق على عودة إسماعيل الحداد للتدريبات الجماعية، على أن يلتحق باقي اللاعبين في وقت لاحق.

جدير بالذكر أن الوداد سيلتقي مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 26 سبتمبر على أن تكون العودة في القاهرة يوم 3 أكتوبر.