ميسي ليس الوحيد.. 6 لاعبين غابوا عن اختبارات كورونا في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم يكن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، اللاعب الوحيد الذي لم يحضر إلى الاختبارات الإجبارية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "PCR" في النادي الكتالوني صباح اليوم الأحد.

ولم يحضر ميسي في الموعد الذي كان محددا له اليوم في العاشرة والربع صباحا، ومن غير المتوقع أن يشارك النجم الأرجنتيني في أول تدريب للفريق للاستعداد للموسم الجديد غدا الاثنين. (طالع التفاصيل)

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن هناك في المجموع ستة لاعبين لم يحضروا إلى المدينة الرياضية لبرشلونة لإجراء هذه الاختبارات، رغم أن الخماسي المتبقي فعل ذلك لأسباب مختلفة عن أسباب ميسي.

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وأضافت أن الخماسي الذي غاب عن اختبارات "PCR" في برشلونة هم: البرازيلي فيليب كوتينو، البوسني ميراليم بيانيتش، الفرنسي صامويل أومتيتي، الهولندي فرانكي دي يونج، والبرتغالي نيلسون سيميدو.

وأضحت "سبورت" أن كوتينيو يقضي إجازته حاليا بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ الألماني، ولا يزال كل من بيانيتش وأومتيتي في فترة عزل منزلي بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا مؤخرًا.

وأشارت إلى أن كل من دي يونج وسيميدو سيخضعان للاختبارات مع منتخبيهما في هولندا والبرتغال، حيث يستعدان لاستئناف بطولة دوري الأمم الأوروبية في الرابع والخامس من شهر سبتمبر المقبل.

وحضر اختبارات الـ(بي سي آر) صباح اليوم الأحد لاعبون أعلن النادي وضعهم على قائمة البيع بعد أول محادثات مع المدير الفني الجديد رونالد كومان، ومنهم لويز سواريز وأرتورو فيدال وإيفان راكتيتش.