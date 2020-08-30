في بيان رسمي.. لا ليجا يؤيد برشلونة في موقفه ضد ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدرت رابطة الدوري الإسباني، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، بشأن موقف ليونيل ميسي لاعب برشلونة ورغبته في الرحيل المجاني عن النادي دون دفع قيمة الشرط الجزائي.

ويرتبط ميسي بعقد مع برشلونة ينتهي بنهاية موسم 2020/2021، ويتضمن العقد شرطا جزائيا يتيح للاعب الأرجنتيني مغادرة كامب نو إذا دفع 700 مليون يورو.

وكانت إذاعة "كادينا سير" قد زعمت أمس السبت، أن ميسي يحق له الرحيل المجاني عن برشلونة، حيث إن العقد الأخير الذي تم توقيعه مع برشلونة يتضمن اللعب بقميص الكتلان لمدة 3 مواسم + إمكانية التمديد لموسم إضافي 20 /21، مضيفة أن الشرط الجزائي المتفق عليه لا يسري على موسم 2020 - 2021. (طالع مزيدا من التفاصيل)

وأصدرت لا ليجا بيانًا رسميًا تضمن تأييد موقف برشلونة في أحقية الحصول على 700 مليون يورو في حال قرر قائد الفريق الكتالوني الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Advertisements

وجاء البيان كالآتي: فيما يتعلق بالتفسيرات المختلفة (بعضها متناقض مع بعضها البعض) التي تم نشرها خلال الأيام الأخيرة في وسائل الإعلام المختلفة، والمتعلقة بالوضع التعاقدي للاعب ليونيل أندريس ميسي مع نادي برشلونة، توضح لا ليجا:

1) العقد ساري المفعول حاليًا وله شرط جزائي ينطبق على الحالة التي يقرر فيها ليونيل ميسي الإنهاء المبكر للعقد من جانب واحد، والذي تم تنفيذه وفقًا للمادة 16 من المرسوم الملكي 1006/1985 ، في يونيو 26 ، الذي ينظم علاقة العمل الخاصة للرياضيين المحترفين.

2) امتثالًا للوائح المعمول بها واتباع الإجراءات في هذه الحالات، فلن يقوم لا ليجا بتنفيذ إجراءات التأشيرة للاعب إذا لم يدفع مسبقًا مبلغ البند المذكور.

جدير بالذكر أن ميسي سبق أن أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الرحيل عن برشلونة بشكل رسمي.