الخليج 365 يكشف.. المسحات الطبية تنقذ دجلة قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

مصدر ليلا كورة: الـ"PCR" ينقذ دجلة من نتائج الفحص السريع قبل لقاء الأهلي

انقذت المسحات الطبية "PCR" فريق وادي دجلة من نتائج التحليل السريع "Rapid Test" وذلك قبل ملاقاة الأهلي في الدوري.

ويستعد دجلة لمواجهة الأهلي يوم 4 سبتمبر ضمن الجولة الـ24 لمسابقة الدوري.

Advertisements

وقال مصدر في نادي دجلة لمصراوي، أنه تم اجراء التحليل السريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين صفوف اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

وأشار المصدر الى أن نتائج التحليل السريع أظهرت وجود 10 حالات إيجابية بين صفوف الفريق، بواقع 9 لاعبين وإداري.

واختتم المصدر حديثه بأنه قد تم الاستعانة بالفريق الطبي الأخر من أجل خضوع اللاعبين للمسحة الطبية "PCR"، وظهرت جميع العينات سلبية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قام بتعديل البروتكول الطبي، واستبدال المسحات الطبية "PCR"، بالفحص السريع "Rapid Test".