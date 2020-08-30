عمر جابر: بيراميدز يسعى لتأمين المركز الثاني أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، أن الفوز الذي حققه الفريق أمام أسوان هام للغاية في مشواره بالدوري، ونحو تحقيق هدفه الرئيسي وهو الفوز في جميع مبارياته بالمسابقة والاحتفاظ بالمركز الثاني في جدول الترتيب في ظل المنافسة الكبيرة على هذا المركز المؤهل للمشاركة بدوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز حوّل تأخره أمام أسوان إلى فوز بنتيجة (2-1) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز.

وقال جابر، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن فريق أسوان قدَّم مباراة جيدة في ظل ظروفه وموقفه بالدوري، وملعب الشرطة جعل من اللقاء غاية في الصعوبة خاصة وأنه ضيق ولا توجد مساحات تساعد لاعبي بيراميدز على اللعب بحرية كبيرة وإيجاد المساحات بين الخطوط، مشيرا إلى أن تقدم أسوان مبكرا جعل الأمور صعبة ولم يكن لدينا شك ولو للحظة في التعديل والفوز رغم تأخر التسجيل للثقة الكبيرة في قدرات زملائي بالفريق.

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وأضاف اللاعب الدولي:" لاعبو بيراميدز قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة ونجحوا رغم صعوبة الملعب في تحويل التأخر بهدف إلى فوز بهدفين في الوقت القاتل، وهي ليست المرة الأولى التي يقاتل فيها اللاعبون حتى النهاية ويحققون 3 نقاط غالية جديدة، ما يؤكد على قدرات وإمكانيات الفريق المميزة".

وأوضح جابر أنه سعيد للمشاركة الأساسية في تشكيل بيراميدز بعد غياب بسبب الإصابة التي جاءت في توقيت صعب خلال فترة الإعداد وجعلته يبتعد عن المباريات الماضية، ولكنه تعافى تماما واجتهد في التدريبات، ويسعى بقوة لأن يصل لأعلى مستوى من اللياقة البدنية مع توالي المشاركة.

وانتقل صاحب الـ28 عاما للحديث المباراة المقبلة للفريق أمام الزمالك، مؤكدا أنها مواجهة صعبة أمام فريق قوي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجماهير عريضة، وفي ظل وجود منافسة قوية مع بيراميدز على المركز الثاني تكون مباراة منتظرة وغاية في القوة مثل جميع مباريات الفريقين في آخر موسمين، وبيراميدز مهتم فقط بالفوز سعيا لتأمين المركز الثاني والابتعاد في جدول الترتيب.

واختتم نجم بيراميدز تصريحاته موضحا أن الفريق يسير خطوة بخطوة في الدوري والتقدم بجدول الترتيب، قبل أن يبدأ التركيز الأكبر في مشواره بكأس الكونفدرالية والحلم الأكبر نحو حمل اللقب القاري.