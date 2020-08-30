ميسي ورونالدو قريبًا في فريق واحد؟ أعظم الثنائيات في تاريخ كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

الثنائي الأفضل في العالم حاليا، إن لم يكن الأفضل في تاريخ كرة القدم بعد تشاركهما منصات التتويج لمدة 15 عاما، قد يجتمعان في فريق واحد قريبا، وسيكون أمرا رائعا أن يتحد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، قبل سنوات قليلة من نهاية المسيرة الحافلة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن ميسي، الذي يرغب في الرحيل عن برشلونة، يجد اهتماما من يوفنتوس للتعاقد معه هذا الصيف، مضيفة: "يوفنتوس تواصل مع خورخي ميسي والد اللاعب، ميسي ورونالدو متنافسان رياضيان، لكنهما يحترمان ويقدران بعضهما البعض، كما أنهما يمتلكان معا كل الأسلحة لاستعادة دوري الأبطال مرة أخرى".

النجمان المتوجان بتسعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا قد ينضمان لقائمة تاريخية شملت أعظم الثنائيات في فريق واحد حال انتقال ميسي إلى يوفنتوس، وهو ما رصدته صحيفة "بيلد" الألمانية كالتالي:

- كوزورا وسيبان (شالكه)

لمع كل من إرنست كوزورا وفريتز زيبان في شالكه، وكانا القوة الهجومية للفريق الألماني على أرض الملعب، وهي الثنائية التاريخية التي قادت النادي إلى ست بطولات ألمانية بعدما لعبا معًا بالقميص الأزرق منذ عام 1925 إلى عام 1949.

- بوشكاش ودي ستيفانو (ريال مدريد)

اجتمع كل من المجري فيرينك بوشكاش والإسباني ألفريدو دي ستيفانو في ريال مدريد وكانا بمثابة "فريق الأحلام" للميرينجي خلال فترة الخمسينيات والستينيات، وارتدى الثنائي القميص الملكي بين عامي 1958 و1964، ليساهمان في تتويج الفريق بتسعة ألقاب بينهم ثلاثة في دوري أبطال أوروبا.

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- بيليه وبيكنباور (نيويورك كوزموس)

أسطورتان في أمريكا، أظهر كل من الألماني فرانز بيكنباور (74 عاما) والبرازيلي بيليه (79 عاما) في نهاية سبعينيات القرن الماضي أفضل ما يفعله النجم لإنهاء مسيرته المهنية في الوقت الحالي، وهو الانتقال إلى أمريكا، حيث انتقل بيكنباور إلى كوزموس نيويورك عام 1977 بعد رحيله عن ألمانيا مع صديقته لأسباب خاصة، وكان بيليه متواجدًا مع الفريق الأمريكي بالفعل في ذلك الوقت، حيث لعب موسمه الأخير رفقة فرانز.

- مارادونا وشوستر (برشلونة)

خلال الفترة من 1982 حتى 1984، لعب الأسطورة الأرجنتينية الحية دييجو أرماندو مارادونا (59 عاما) في برشلونة مع الألماني بيرند شوستر (60 عاما)، الذي كان متواجدا بالفعل مع الفريق الكتالوني عندما انتقل مارادونا من بوكا جونيورز إلى البارسا بعد مونديال 1982 في صفقة قياسية، وتمكن الثنائي من حصد لقبين فقط خلال الفترة بعد الفوز ببطولتي كأس ملك إسبانيا 1983 وكأس السوبر 1984.

- خوليت وفان باستن (ميلان)

الثنائي الهولندي رود خوليت (57 عاما) وماركو فان باستن (55 عاما) كان بمثابة القوة البرتقالية في هجوم ميلان الإيطالي خلال الفترة بين عامي 1987 إلى 1993، ليحصدان لقب دوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 1989 و1990 قبل الفوز بكأس الإنتركونتيننتال، وانتقل رود خوليت إلى ميلان من أيندهوفن عام 1978 مقابل 6.75 مليون يورو، ولحق به جاء فان باستن في نفس العام من أياكس أمستردام مقابل 1.13 مليون يورو.

- زيدان وفيجو (ريال مدريد)

اجتمع الفرنسي زين الدين زيدان (48 عاما) مع البرتغالي لويس فيجو (47 عاما) في ريال مدريد، ليلعب الثنائي ضمن فريق الجلاكتيكوس منذ 2001 حتى 2005، حيث انتقل "زيزو" من يوفنتوس للريال في صفقة تاريخية مقابل 77.5 مليون يورو، وكان البرتغالي فيجو موجودًا بالفعل مع الفريق الملكي منذ عام في ذلك الوقت بعد الانضمام إليه قادما من المنافس اللدود برشلونة مقابل 60 مليون يورو.