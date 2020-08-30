سلبية المسحة الطبية لحسين الشحات

خضع حسين الشحات جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وجاءت سلبية. سلبية. ويعود الشحات لخوض التدريبات على ملعب مختار التتش ضمن برنامج بدني مكثف لتجهيزه لخوض لقاء الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 26 سبتمبر المقبل. لتجهيزه لخوض لقاء الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 26 سبتمبر المقبل. وأجرى الشحات جراحة الفتاق وغاب على إثرها عن المستطيل الأخضر.

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