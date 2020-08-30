تشكيل إتحاد جدة لمواجهة الفتح فى الدورى السعودى

أعلن البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفنى للاتحاد جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة الفتح، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري كأس و جاء تشكيل اتحاد جدة كالأتى : دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي". حراسة المرمى : مارسيلو جروهي. خط الدفاع : سعود عبد الحميد، برونو أوفيني، زياد المولد، حمدان الشمراني. خط الوسط : عبدالاله المالكي، كريم الأحمدي، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود. الهجوم : رومارينهو، فهد المولد.

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