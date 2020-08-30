غيابات برشلونة في فترة التوقف الدولي

يبدأ فريق برشلونة الإسباني الموسم الجديد يوم الأثنين المقبل تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق والذي لن يتمكن من الإعتماد على عدة لاعبين نظراً لإستدعائهم لخوض مباريات مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن يفتقد كومان خدمات النجم الإرجنتيني ليونيل ميسي الذي أقترب بشدة من الرحيل عن صفوف البارسا بالإضافة إلى مشاركته في بطولة كأس الأمم مع منتخب بلادة.

ويكون الفريق الكتالوني بدون الثنائي سيرجيو بوسكيتس، وأنسو فاتي، الذي تم استدعاءه من قبل لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لأول مرة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإسباني نظيره ألمانيا في شتوتغارت 3 سبتمبر ومع أوكرانيا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو 6 سبتمبر.

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وسيكون جريزمان ولينجليت مع منتخب فرنسا للعب ضد السويد 5 سبتمبر والجولة الثانية ضد كرواتيا، والتي

سيتواجد بها إيفان راكيتيش، سيميدو وترينكاو اللذان سيواجهان أيضًا الكروات 5 سبتمبر في ملعب دو دراجاو والسويديين 8 سبتمبر.

من ناحية أخرى، يسافر دي يونج إلى هولندا للانضمام إلى منتخب بلادة، والذي يواجه بولندا 4 سبتمبر، وإيطاليا 7 سبتمبر.

وسيلعب بريثويت مع الدنمارك ضد بلجيكا 5 سبتمبر وإنجلترا 8 سبتمبر.

بالإضافة إلى غياب البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي ينضم لمنتخب بلادة فور عودة للفريق الكتالوني، وأنهى اللاعب الموسم مع بايرن في 23 أغسطس، فقد منحه نادي برشلونة الإذن حتى 8 سبتمبر، للتحضير للموسم الجديد.