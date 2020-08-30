أرتيتا ينهي الجدل حول موقف أوباميانج مع أرسنال

وأنهي الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، الجدل حول بقاء اللاعب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مع الفريق عقب مباراة فريقه مع ليفربول أمس فى كأس الدرع الخيرية، مشدداً على أن اللاعب باق مع "الجانرز" ولن ينتقل إلى أي فريق أخر.
ونقلت شبكة الـ BBC البريطانية الشهيرة عن أرتيتا أن المهاجم القناص سيجدد تعاقده مع النادي لمدة 3 سنوات، وأن الاتفاق معه تم ولا يتبقى سوى توقيع العقود.
وقال أرتيتا: "أوباميانج منذ انضمامه لصفوف آرسنال في يناير 2018، وهو يقدم أداء مميزاًويفرض نفسه كأحد أفضل مهاجمي العالم، ودائماً ما يتواجد في المباريات الكبيرة ويفرض نفسه ".
وأضاف:" لقد اقترب بنسبة كبيرة من تجديد تعاقده، وسيوقع على عقد مع النادي لمدة 3 سنوات، بعد الاتفاق معه على كل شيء".
وأختتم حديثه قائلاً: " ما قدمه الفريق أمام ليفربول، وثباته أمام منافس قوي مدجج بالنجوم، يؤكد لنا أن الموسم الجديد سنكوم مميزون خلاله، وقادرون على الفوز بالمباريات الكبيرة، والحفاظ على فرصنافي المنافسة ".
انتشر فى الأيام القليلة الماضية رغبة نادي برشلونة الإسباني فى ضم مهاجم جديد ليكون بديلاً للمهاجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز، بعد أن أبلغه الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني، بعدم حاجته إليه في الموسم المقبل.
وعلى رأس اللاعبين الذين كان يرغب برشلونة فى ضمهم لتعويض رحيل سواريز، الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي، الذي يقدم أداءاً مميزاً فى البريميرليج منذ عدة سنوات بشكل مستمر.
يذكر أن توج أرسنال بكأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول أمس فى ملعب "ويمبلي"، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليحتكم الفريقان إلي ركلات الترجيح التي انتهت 5/4 لصالح الفريق اللندني.
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