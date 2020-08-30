إبراهيموفيتش: جئت إلي ميلان لإعادته للمكان الذي يستحقه

علق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أي سي ميلان الإيطالي، على استمراره مع الفريق خلال الموسم الجديد، بعدما أعلن الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عودة إبرا إلى مدينة ميلانو، مساء أمس السبت.
وفي تصريحات لزلاتان إبراهيموفيتش أبرزها الحساب الرسمي لميلان عبر تويتر قائلًا : "أردت العودة للمنزل، الآن يمكننا البدء في العمل لتحقيق نتائج أفضل، كماقلت دائمًا، لست هنا كي أكون مجرد تميمة، لكن للمساهمة في تحقيق نتائج أفضل، وإعادة ميلان للمكان الذي يستحقه".
وأردف مهاجم ميلان المخضرم قائلًا: "قضينا معًا ستة أشهر رائعة، لكننا لم نفز بأي شيء بعد، لدينا فرصة الآن للعمل منذ بداية الموسم وتقديم تضحيات لتحقيق
أهدافنا".
واختتم حديثه قائلًا: "أشعر بأنني في حالة جيدة،وأتمنى رؤية الجماهير في الملعب قريبًا، لأن الفريق يحتاج لها، ونريد جعلهم يقفزون، يحيا ميلان دائما".
وتستعد أندية الدوري الإيطالي للعودة إلي التدريبات قبل إنطلاق الموسم الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ 19 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنته رابطة الدوري الإيطالي.
وسيكون أمام ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي أي سي ميلان مهام كثيرة، من أجل إعادة الفريق للمنافسة على الدوري، بعد الموسم الماضي المتخبط الذي عاشه الفريق.
وأنهى ميلان الدوري الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 66 نقطة، ليتأهل الفريق إلى الدوري الأوروبي.
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