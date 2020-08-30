أمير مرتضى: سلبية مسحة كورونا لثلاثي الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن نتيجة التحاليل السريعة التي أجراها الاتحاد المصري لكرة القدم للاعبين أثبتت وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا بالفريق، في حين أن نتيجة المسحة التي أجراها الزمالك للاعبين الثلاثة جاءت سلبية.

وقال أمير مرتضى :" اتحاد الكرة أعلن عن سلبية مسحة

ثلاثي الزمالك لأنه علم عن طريق النادي، والزمالك أجرى المسحة للاعبين على نفقته، لأن النادي لديه مسؤولية تجاه اللاعبين بالفريق".

وأضاف المشرف على الكرة بالنادي أنه مندهش من إعلان اتحاد الكرة عن سلبية مسحة ثلاثي الزمالك، خاصة وأن النادي هو

من قام بإجراء المسحات للاعبين على نفقته وأخطر النادي اتحاد الكرة بسلبية العينات حتى يستطيع النادي ضم أحد اللاعبين الثلاثه لقائمة مباراة إنبي المقرر لها اليوم في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري، إلا أن مسؤولي الاتحاد قاموا بالإعلان عن النتيجه رغم أنهم علموا بها من نادي الزمالك بدليل أنه لم يتم إرسال خطاب رسمي من الاتحاد بالنتيجة معربا عن استيائه من هذا الموقف الغريب