شاهد .. ميسي يغتال أحلام طفل كتالوني في الوداع الأخير قبل الرحيل

تسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، في صدمة لطفل يشجع الفريق الكتالوني، انتظره اليوم أمام باب النادي على أمل رؤيته ضمن صفوف الفريق كما اعتاد السنوات الماضية، إلا أن ميسي لم يحضر، لتظهر على الطفل علامات الحزن والإحباط لرحيل النجم الأرجنتيني.

غاب ميسي أحد أساطير قلعة برشلونة عن اختبار PCR الذي خضع له لاعبو الفريق صباح اليوم بمقر النادي، تمهيدًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان غدًا الاثنين.

ويأتي موقف ميسي ليؤكد رغبته في الرحيل

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عن برشلونة ورفضه فكرة البقاء في النادي رغم محاولات مسئولي برشلونة معهللإبقاء على صفوفه، لكن ميسي يبدو أنه اتخذ قرارًا نهائيًا دون رجعة، بعد الخسارة التاريخية للفريق الكتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8/2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وتشير التقارير الصحفية في إنجلترا إلى أن ميسي على أعتاب الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خاصة وأنه يرغب في استكمال مسيرته داخل الملاعب تحت قياده مدربه

السابق في برشلونة بيب جوارديولا.

كانت المحطة الإذاعية الإسبانية "كادينا سير"، أكدت أن الشرط الجزائي في عقد ميسي مع برشلونة والبالغ 700 مليون يورو، لا يطبق على موسم 2020/2021، حيث إن اللاعب جدد عقده مع برشلونة عام 2017 لمدة 3 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، بما يعني أن موسم 2020/2021 اختياري وحال فسخ العقد خلاله فإن اللاعب يمكنه الرحيل مجانًا، خاصة وأن عقده في الأصل ينتهي بنهاية الموسم الحالي وينتهي معه بند الشرط الجزائي في التعاقد.

يأتي هذا في الوقت الذي حضر فيه الأوروجوياني لويس سواريز اختبار PCR رغم أن كومان أبلغه بالبحث عن ناد آخر ينضم إليه خلال الأيام المقبلة.