يوفيتش يعلن غيابه عن مباريات منتخب صربيا بسبب فيروس كورونا

وسط استعداد المنتخبات الأوروبية لخوض مبارياتها فى بطولة الأمم الأوروبية والمقرر لها أن تقام فى شهر سبتمبر القادم تتزايد مخاوف اللاعيبن بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "ماركا الإسبانية": " أن لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد ينوي عدم اللعب مع منتخب

صربيا فى الوقت الحالي فى البطولة لتجنب الاضطرار للخضوع إلى الحجر الصحي عند عودته إلى إسبانيا ".

وأشارت الصحيفة أنه في حالة لعب يوفيتش مبارايات منتخب بلاده ضد روسيا وتركيا فى كأس الأمم،

فسيتعين عليه أن يغيب اللاعب عن بداية مباريات الدوري الإسباني ، بسبب قواعد الحجر الصحي فى إسبانيا.

ولم يرحل لوكا يوفيتش ولا مارتن أوديجارد لتمثيل بلديهما أيضاً، حيث يواصلان الاستعدادات للموسم الجديد في فالديباس.

ومن المقرر أن يخضع يوفيتش إلي اختبار PCR قبل العودة إلى التدريبات يوم الإثنين وذلك بعد اجتماعه مع إدارة ريال مدريد.