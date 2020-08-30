فيروس كورونا يحرم جهاد جريشة من إدارة مباريات بالدوري السعودي

تسبب فيروس كورونا، في حرمان جهاد جريشة الحكم الدولي المصري، من إدارة مباريات الدوري السعودي خلال الأيام الماضية، بعدما تلقى دعوة من الاتحاد السعودي.

ولم يتمكن جهاد جريشة وطاقم الحكام من الحصول

على تأشيرة دخول السعودية ، بسبب منع البلاد دخول أفراد لها لمعاناتها من الموجة الثانية لفيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الماضية بشكل واضح.

وتلقى اتحاد الكرة طلبا من الاتحاد السعودي الاستعانة بخدمات جهاد حريشة ومعه المساعدين الدوليين أحمد حسام طه وتحسين ابو السادات لإدارة بعض مباريات الدوري السعودي، ووافق عليه مسئولو اللجنة الخماسية قبل أن تتسبب أزمة كورونا في عدم سفر طاقم الحكام.