أخبار الهلال| بعد حسم لقب الدوري السعودي.. إرادة كاريلو تُثير إعجاب البيروفيين

أكدت صحيفة “elcomercio” البيروفية أن محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، عاش لحظات عصيبة بعد إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن تشكيلة فريقه، لكن أصبح هذا جزء من الماضي، وتمكن اللاعب بإرادة قوية من الخروج من المرض سريعًا، والعودة إلى موطنه الطبيعي، ملاعب كرة القدم.

وأوضحت “بعد استئناف الدوري السعودي، تمكن فريق كاريلو من الحفاظ على سلسلة انتصاراته، وتُوج الهلال بطلاً لدوري المحترفين السعودي”.

وتابعت الصحيفة “أكد الهلال قوته بعد فوزه على أقرب ملاحقيه النصر، ووضع نفسه كمرشح كبير للفوز. بالنسبة للبيروفي هذا هو لقبه الثالث مع النادي السعودي”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن كاريلو سيلعب في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، ويريد تكرار المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث لعب الدور نصف النهائي في النسخة السابق، وخسر أمام فلامنجو.

ومن المنتظر استمرار كاريلو مع الهلال، وينتظر اللاعب مشاركته مع منتخب بيرو في بداية تصفيات كأس العالم قطر 2022، حيث يلتقي المنتخب البيروفي ضد باراجواي ثم البرازيل.

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