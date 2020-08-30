تشيلسي يتقدم بعرض جديد لضم حارس رين في الميركاتو الصيفي

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن تشيلسي الإنجليزي قدم عرضاً ثانياً لنادي رين الفرنسي من أجل التعاقد مع الحارس الدولي السنغالي “إدوارد ميندي” في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويبحث المدير الفني لتشيلسي”فرانك لامبارد” عن حارس مرمى في الميركاتو الصيفي، لأنه غير مقتنع تمامًا بمستوى الحارس الإسباني “كيبا أريزابالاجا”.

وذكر موقع “جول فرانس”، أن نادي تشيلسي قدم عرضًا بلغت قميته 20 مليون يورو من أجل إقناع فريق رين بالتخلي عن خدمات إدوارد ميندي.

يذكر أن الحارس السنغالي البالغ من العمر 28 عامًا غاب عن مباراة “رين” أمس السبت لأسباب شخصية، والتي حقق فيها الفريق الفوز على مونبيليه ضمن منافسات الدوري الفرنسي موسم 2020-21.

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وكان تشيلسي قد تقدم بعرض لفريق رين في وقت سابق وتم رفضه من قبل إدارة النادي الفرنسي، ما جعل إدارة البلوز تتقدم بعرض جديد في الساعات الأخيرة.

وذكرت التقارير الصحفية الفرنسية أن رئيس نادي رين “نيكولاس هولفيك” ليس لديه أي نية تقريبًا في بيع حارس المرمى، إلا إذا استقبل عرضًا ضخمًا.

وانضم الحارس السنغالي “إدوارد ميندي” إلى نادي رين قادماً من ستاد ريمس خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ويمتلك عقد يمتد لغاية 30 يونيو 2023.

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