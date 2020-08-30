أخبار الهلال| بالصور.. كولومبي آخر يحتفل بعد حسم لقب الدوري السعودي

ألقى موقع “gol.caracoltv” الكولومبي الضوء على حسم نادي الهلال لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه بالأمس على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة، مؤكدًا أن لاعب الوسط جوستافو كويلار قدم موسمًا جيدًا، وكان لاعب لا غنى عنه في تشكيلة المدرب رازفان لوشيسكو.

وأشار إلى أن الدولي الكولومبي كويلار لعب ما مجموعه 24 مباراة، منها 22 لقاء كلاعب أساسي مع الهلال خلال الموسم الحالي، وكان هذا السبت بطل لمسابقة الدوري السعودي.

وأوضح المصدر ذاته “الهلال وصل إلى 66 نقطة، متقدماً بست نقاط على النصر، الملاحق المباشر لفريق اللاعب الكولومبي، والذي يتواجد بجانبه العديد من اللاعبين المشهورين دولياً مثل سيباستيان جيوفينكو والبيروفي أندريه كاريلو”.

وتابع “في المباراة الحاسمة يوم السبت، كان بافتيمبي جوميز هو بطل القصة حيث سجل ثلاثة أهداف بعد إحراز سالم الدوسري لهدف التعادل، كان الحزم هو الباديء بالتسجيل عن طريق عبد الرحمن اليامي”.

وفي نهاية التقرير، ذكر المصدر أن الهلال يتواجد به كذلك كولومبي آخر، وهو طبيب الفريق، خوان ديفيد بينيا، الذي كان سعيدا جدا في تعليقاته عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، بعدما حقق الزعيم لقبه الستين في 62 عامًا من التاريخ.

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